Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au coronavirus. La Direction générale de la santé a mis en place de nouvelles consignes pour les protéger. Une seule visite par jour est autorisée en Ehpad, les mineurs et les personnes présentant des symptômes ne sont pas autorisés à entrer.

Coronavirus : une seule visite par jour autorisée dans les Ehpad de Drôme et d'Ardèche

"Je n'ai pas pu voir ma mère, j'ai dû lui laisser un sac d'affaires à l'entrée", explique Yann. Ce dimanche, il souhaitait rendre visite à sa mère à l'Ehpad Saint-Antoine de Tournon-sur-Rhône, mais de nouvelles consignes ont été mises en place pour protéger les résidents.

Dans les établissements de santé, notamment les Ehpad, les visites sont désormais limitées à une personne par patient par jour. Ce sont les nouvelles mesures prises par la Direction générale de la santé pour faire face à la propagation du coronavirus. Les personnes âgées étant particulièrement vulnérables, il est primordial de les protéger de tout risque de contamination. "Des exceptions peuvent être faites pour les personnes en fin de vie", indique l'Ehpad Saint-Antoine de Tournon. Par ailleurs, les mineurs et les personnes présentant des symptômes n'ont plus le droit de rendre visite aux résidents des Ehpad.

La France est le cinquième pays le plus touché dans le monde par le Covid-19. Dans la Drôme et en Ardèche, 18 personnes ont contracté le virus. Ce dimanche, le dernier bilan officiel fait état de 949 personnes contaminées dans tout le pays et de 16 décès.