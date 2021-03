Coronavirus : une situation toujours préoccupante en région PACA

Dans la plupart des centres hospitaliers, les services de réanimation sont parfois à 150% de leur capacité. C'est par exemple le cas à l’hôpital Nord à Marseille. Habituellement, 39 lits sont consacrés à cette prise en charge lourde, depuis plusieurs semaines leur nombre est passé à 61, soit 50% de plus. Un confinement partiel ou total était pour les soignants une solution pour désengorger les services et ne plus déprogrammer des opérations hors Covid, ils n'ont pas été entendus.

L’hôpital de la Timone décale même les "grosses opérations"... avec l'exemple de Vanessa, cette Marseillaise, habitante du Panier, devait se faire opérer d'un grave problème cardiaque mardi prochain Copier

Ce mercredi, le nombre de patients en réanimation ou en soin intensifs est en très légère baisse, moins deux dans les Bouches-du-Rhône, moins trois dans le Var, cependant il est à plus huit dans les Alpes-Maritimes et donc au global dans la région, il poursuit sa hausse avec 511 personnes hospitalisées dans ces unités.

Des chefs de service nous font part de l 'épuisement des équipes avec une multiplication des arrêts maladies. L'AP-HM lance un appel sur twitter pour recruter immédiatement des infirmières et des infirmiers en réanimation.

Laurent Zieleskiewicz chef de service adjoint en réanimation à l 'hôpital Nord de Marseille . il dresse le tableau général de la situation . Copier

En région PACA, la circulation du virus reste très élevée, elle est supérieure à celle observée au niveau national. Le taux de positivité diminue légèrement à 8%, le taux d'incidence est stable à 334 pour 100.000 habitants, c'est le cas dans le Var, 317 dans les Bouches-du-Rhône.