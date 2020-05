Coronavirus: une sur-poignée pour ouvrir les portes avec le coude

Comment ouvrir facilement une porte avec son coude ? C'est le défi du confinement qu'un médecin strasbourgeois a lancé à son fils, Yann. Ce passionné de modélisation et d'imprimantes 3D a planché trois semaines durant sur ce casse-tête dans sa chambre d'étudiant. "Je me levais à huit heures et jusqu'à deux heures du matin je ne faisais que ça" explique Yann, "j'ai fait une trentaine de poignées qui se sont cassées, qui n'allaient pas, je commençais à perdre espoir et finalement on a réussi ! J'ai appelé toute ma famille et avec un grand sourire je leur ai montré comment ouvrir une porte juste avec mon avant bras".

une production 100% locale

Pour produire et diffuser cet objet, le couple a aussitôt créé sa petite entreprise, Ly Protection et acheté trois imprimantes 3D. Pour la matière première, ils se fournissent chez un producteur vosgien qui fabrique du fil plastique à base d'amidon de maïs. "On a voulu s'inscrire dans une démarche de respect de l'environnement et du made in Alsace", raconte Louise, la copine de Yann qui s'occupe du démarchage et des relations clients.

L'usine à domicile - Ly Protection

L'une des imprimantes 3D - Ly Protection

La chambre de Yann et Louise est aujourd'hui à la fois lieu de vie, bureau et usine. "Il fait quarante degrés, ça imprime toute la journée !". La poignée est vendue 12 euros sur la page de Ly Protection, elle s'adapte à presque tous les types de clenches et la production d'un second modèle, conçu pour les poignées plus arrondies, vient d'être lancée. Plusieurs médecins, professionnels libéraux de santé et entreprises ont dores et déjà passé commande.