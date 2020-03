Coronavirus : "une catastrophe à venir dans les EHPAD" pour la députée européenne Anne-Sophie Pelletier

"On court droit vers la catastrophe dans les EHPAD. Ce sera pire que la canicule de 2003", prédit Anne-Sophie Pelletier. La député européenne du groupe de la Gauche unitaire européenne ne décolère pas et estime que la situation pourrait empirer. "J'ai eu plusieurs personnels soignants au téléphone qui travaillent dans des EHPAD du Grand Est. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune protection alors qu'ils portent peut-être le coronavirus. Pas de masques, plus de gel hydroalcoolique alors qu'ils travaillent à proximité de personnes âgées qui peuvent être infectées par le Covid-19."

"La crise du coronavirus pourrait être pire que la canicule de 2003 pour les EHPAD"

Une situation sanitaire qu'elle avait déjà dénoncé lors d'une grève en 2017. "Les conditions de travail des soignants étaient calamiteuses, là elle vont être pires", estime l'ancienne aide-soignante de l'EHPAD des Opalines à Foucherans, dans le Jura.

Outre les personnels des EHPAD, la Jurasienne se dit également "très inquiète" pour les aides à domiciles et les auxiliaires de vie à domicile qui viennent chez les personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD. "Elles ne pourront pas respecter le mètre et demi de distanciation sociale. [...] alors qu'est-ce qu'on fait, on jette les serviettes aux personnes âgées ?", s'interroge Anne-Sophie Pelletier.

"L'Etat n'a pas mis les moyens dans les EHPAD" pour Anne-Sophie Pelletier

Le gouvernement a par ailleurs passé commande de plus de 250 millions de masques, dont la pénurie pèse sur les soignants. Le "stock d'État" n'est actuellement que de 86 millions de masques, pour une consommation prévue de "24 millions de masques par semaine", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, samedi 21 mars. Mais pour le moment, "ce n'est pas suffisant. Les soignants peuvent être porteur asymptomatique du virus. C'est pour cela qu'il faut des protections personnelles.", précise l'ancienne aide-soignante.