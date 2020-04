Coronavirus : une vingtaine de cas au commissariat de Cannes

Certains policiers du commissariat de Cannes se sentent abandonnés. Le nombre de policiers atteints du Covid-19 s'allonge de jour en jour. D'après le dernier bilan de ce jeudi 9 avril, 19 policiers ont été testés positifs. Une quarantaine de policiers présentent aussi des symptômes du Covid-19 et sont confinés chez eux indique le syndicat Unité SGP Police 06. Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police dans les estime que la situation est très préoccupante et qu'elle pourrait devenir dramatique.

La situation pourrait devenir dramatique

Les syndicats Unité SGP Police et Alliance réclament un dépistage massif des 240 policiers du commissariat de Cannes. Les policiers cannois se sentent oubliés de leur hiérarchie parisienne d'après le syndicat Unité SGP Police. Comment faire respecter le confinement interroge Laurent Martin de Frémont alors que l'on ne prend pas soin de ceux qui doivent faire respecter le confinement. La Directrice Départementale de la Sécurité Publique, Nadine Le Calonnec reconnait que la situation est préoccupante. La patronne des policiers des Alpes-Maritimes précise que des tests sont réalisés au cas par cas pour les policiers qui présentent des symptômes du coronavirus. Des gels et des masques ont également été distribués en nombre. Des désinfections du commissariat de Cannes ont aussi été réalisées précise la Directrice Départementale de la Sécurité Publique. Nadine Le Calonnec précise que les missions de maintien de l'ordre et d'investigation sont assurées avec un peu plus de difficulté au vue du nombre de policiers atteints du Covid-19.