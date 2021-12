Coronavirus : une vingtaine de personnes à l'ouverture du centre de vaccination des Costières à Nîmes

Le centre de vaccination contre le covid, aux Costières à Nîmes, rouvre ce lundi matin. Dès l'ouverture, une vingtaine de nîmois patientent devant l'entrée. Le centre restera ouvert jusqu'au 28 février. Le taux d'incidence ce lundi matin s'élève à 440 dans le Gard ! On dénombre plus de 50 000 contaminations en 24h samedi en France.

Conseil de défense sanitaire

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué jeudi qu'un Conseil de défense sanitaire aurait lieu ce lundi. Il s'agira de "voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires", a-t-il déclaré. A trois semaines de Noël, cela signifie-t-il le retour de restrictions? "On fera, comme toujours, avec pragmatisme, proportion, et avec la même philosophie, une évaluation de la situation et des réponses à apporter", a déclaré le chef de l'Etat Emmanuel Macron vendredi depuis DubaïL