Coronavirus : une vingtaine de voyages scolaires reportés en Lorraine

A cause de l'épidémie de coronavirus, le rectorat de Nancy-Metz a décidé de reporter, ou d'annuler, une vingtaine de voyages scolaires au mois de mars. Les vacances de février s'achèvent ce dimanche 1er mars et la rentrée a lieu lundi 2 mars. L'éducation nationale recommande aux établissements scolaires de reporter tout voyage scolaire en Italie du nord et en Chine.

Le ministère de la santé rappelle aussi aux élèves qui se sont rendus récemment dans ces zones à risque de ne pas venir à l'école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours suivant leur retour.

L'hôpital de Metz hôpital de référence après Nancy et Strasbourg dans le Grand Est

Mercy sera l'hôpital de référence en Moselle mais seulement dans un second temps. Pour l'instant, dans la région grand est, seuls les hôpitaux de Nancy et Strasbourg sont désignés comme établissements de référence. Les cas suspects y sont orientés. Le CHR de Mercy n'interviendra que si les capacités d'accueils sont dépassées à Nancy et Strasbourg. Si l'hôpital de Metz était lui aussi engorgé, d'autres établissements seraient désignés.

Actuellement, rappelle l'Agence Régionale de Santé, on est seulement en phase "pré-épidémique" en France. L'objectif premier est d'identifier et de prendre en charge "les personnes contacts", celles qui ont approché des malades, pour éviter la diffusion du virus.