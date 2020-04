Coronavirus : l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille en appelle aux entreprises de la région

L'AP-HM reçoit beaucoup de dons et remercie les particuliers et entreprises qui donnent, mais a surtout besoin de matériel de protection pour les professionnels soignants. Mais le marché est sous tension et l'AP-HM n'arrive pas à se fournir. L’assurance publique en appelle donc aux entreprises.