On va pouvoir se faire vacciner sans rendez-vous contre la Covid-19 ce week-end à Aubusson

Le centre de vaccination contre la Covid-19 d'Abusson sera ouvert ce week-end du 20 et 21 mars. Les personnes plus de 75 ans et les personnes de plus de 50 ans présentant une ou des comorbidités seront vaccinées sans rendez-vous.

Ce n'est pas facile de décrocher un rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 ! Alors ce week-end du20 et 21 mars, les plus de 75 ans et les personnes de plus de 50 ans présentant une ou des comorbidités (diabète, obésité, maladie chronique) seront vaccinées sans rendez-vous au centre d'Aubusson. Au total, le centre va disposer de 400 doses du vaccin Pfizer, en premiere injection. Il est situé 1 rue Henry Dunant et sera ouvert de 9h à 17h.

Des centres de vaccinations éphémères

Pour permettre aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer, des opérations de vaccinations délocalisées vont se dérouler selon le calendrier suivant :

A l'espace André Lejeune de Guéret le samedi 20 mars

A Bonnat le mercredi 24 mars

A Saint-Sébastien le jeudi 25 mars

A Saint-Martin-Sainte-Catherine le samedi 27 mars

A la Celle-Dunoise le samedi 27 mars

Depuis le début de la campagne vaccinale en Creuse, plus de 20 000 injections ont été pratiquées dans notre département.