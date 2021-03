Coronavirus : on va pouvoir se faire vacciner sans rendez-vous ce week-end à Guéret

Le centre de vaccination contre la Covid-19 de Guéret sera ouvert ce week-end du 6 et 7 mars. Les personnes plus de 75 ans et les personnes de plus de 50 ans présentant une ou des comorbidités seront vaccinées sans rendez-vous.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 passe à la vitesse supérieure en Creuse. Ce week-end du 6 et 7 mars, le centre de Guéret va vacciner sans rendez-vous les plus de 75 ans et les personnes de plus de 50 ans qui présentent une ou des comorbidités (diabète, obésité, maladie chronique). C'est le vaccin AstraZénéca qui leur sera administré. Le centre situé 28 chemin des amoureux sera ouvert de 9h à 17h. Cette opération fait suite à l'intervention de Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé lors de sa dernière conférence de presse une accélération de la vaccination partout en France.

Des opérations de vaccination délocalisées

Pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'être vaccinées, des centres de vaccinations éphémères vont se multiplier. L'expérience a été menée une première fois à Flayat, le 18 février, puis à La Courtine, le 4 mars. Et ce samedi 6 mars, 54 personnes seront vaccinées à la salle des fêtes de Saint-Vaury Des opérations semblables seront menées dans les semaines qui viennent pour permettre aux habitants de plus de 40 communes creusoises de venir se faire vacciner au plus près de chez eux.

Des créneaux supplémentaires

632 créneaux supplémentaires sont ouverts pour la semaine du 22 mars 2021 dans les centres habituels de vaccination. Et d'autres ouvriront prochainement pour la semaine du 29 mars. A ce jour, 15 792 injections ont eté réalisées dans les sept centres de vaccinations creusois (Guéret, Aubusson, La Souterraine, Bourganeuf, Evaux-les-Bains, Sainte-Feyre et Boussac). Le taux de couverture vaccinale en Creuse est de 8,6%, soit un des plus élevés de France