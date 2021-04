Coronavirus : on va vacciner sans rendez-vous le 3 avril à Bourganeuf

Le hall polyvalent Rouchon Mazerat à Bourganeuf va se transformer en centre de vaccination ce samedi 3 avril. Les plus de 70 ans et les personnes de plus de 50 ans présentant une ou des comorbidités seront vaccinées sans rendez-vous.

Si vous habitez Bourganeuf et que vous n'avez pas encore réussi à décrocher un rendez-vous pour vous faire vacciner, tenez vous prêt. Ce samedi 3 avril, les personnes de plus de 70 ans et les personnes de plus de 50 ans avec une ou des comorbidités (diabète, obésité, maladie chronique) seront vaccinées sans rendez-vous. Il suffira de se rendre au hall polyvalent Rouchon Mazerat de 9h à 19h sans interruption. 500 doses de Pfizer seront administrées, aux 500 premières personnes qui vont se présenter. Des tickets seront distribués à partir de 8h, avec l'horaire de vaccination.

De nouvelles opérations de vaccination au plus près

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux sept centres de vaccinations creusois, des opérations de vaccinations vont se dérouler selon le calendrier suivant :

le 6 avril 2021 à Mainsat pour la 2e injection

le 7 avril 2021 à Saint-Agnant-près-Crocq pour la 2e injection

le 7 avril 2021 à Dun-le-Palestel pour la 1ʳᵉ injection

le 8 avril 2021 à Le Grand-Bourg pour la 1re injection

le 10 avril 2021 à Chéniers pour la 2e injection

Inutile de vous déplacer vers ces centres éphémères si on ne vous y a pas conviés. Les listes des personnes qui seront vaccinées est établi en amont par les mairies. Et une date de rendez-vous est donnée aux personnes concernées.