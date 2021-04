Le calendrier vaccinal s’accélère. Tous les Français de 55 ans et plus peuvent se faire vacciner depuis ce lundi sans conditions. Mais toutes les sortes de vaccins ne sont pas accessibles et tous les lieux de vaccination non plus. On vous explique comment procéder si vous êtes en Vaucluse.

Vaccination des plus de 55 ans : où se faire vacciner en Vaucluse et avec quels vaccins ?

Quels vaccins ?

Les plus de 55 ans en bonne santé seront vaccinés à l’AstraZeneca ou au Janssen. Ce dernier est en train d’arriver en Vaucluse et il ne nécessite qu’une seule dose. Le Pfizer et le Moderna restent pour le moment réservés aux personnes à risque et dédiés aux centres de vaccination.

Le vaccinodrome de Montfavet qui a ouvert vendredi dernier, ne vaccine qu'au Pfizer donc ne peut pas accueillir les plus de 55 ans sans comorbidités.

Petite subtilité : à partir du 16 avril,donc de vendredi, tous les plus de 60 ans sans comorbidités pourront être vaccinés par Pfizer et Moderna, les vaccins à ARN messager.

Où se faire vacciner ?

Les plus de 55 ans sans comorbidités doivent s’adresserà leur pharmacien ou leur médecin généraliste. Ils ne peuvent pas pour le moment aller dans un centre de vaccination. Ces centres restent réservés aux plus de 55 ans avec comorbidités ou maladies à haut risque de développer des formes graves du Covid.

Comment obtenir un rendez-vous ?

Pour obtenir un rendez-vous de vaccination contre la Covid-19, plusieurs options :

directement chez un pharmacien ou un médecin de ville (médecin généraliste, médecin du travail) uniquement pour le vaccin AstraZeneca et Janssen,

(médecin généraliste, médecin du travail) uniquement pour le vaccin AstraZeneca et Janssen, prendre rendez-vous sur l'une des trois plateformes privées choisies par le gouvernement : Doctolib, Keldoc ou Maiia,

la plateforme gouvernementale sante.fr pour trouver un centre de vaccination

contacter le numéro vert 0800 009 110 (ouvert de 6h à 22h, 7j/7).

Les pharmaciens demandent à vacciner avec le Pfizer

En Vaucluse, les pharmaciens se heurtent à la réticence des patients sur la vaccination à l'AstraZeneca. Ils attendent l'arrivée du Janssen, mais pour l'instant les doses sont prévues au compte-gouttes. "Il faudrait donc pouvoir proposer tous les vaccins, comme le Pfizer et utiliser la puissance de feu des pharmacies", explique Filip Van de Wiele, vice-président de l'union des syndicats de pharmaciens d'officines en Vaucluse (USPO) : elles sont 200 dans le département.