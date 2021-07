Coronavirus : vaccination, incidence, hospitalisations, le point sur l'épidémie dans le Grand Est

Alors que le nouveau projet de loi contre le Covid-19 est en cours de discussion au Parlement et que des manifestations contre le pass sanitaire sont prévues ce samedi 24 juillet, France Bleu fait le point sur les chiffres de l'épidémie dans le Grand Est.

Faut-il parle de quatrième vague du coronavirus, comme le fait Olivier Véran, le ministre de la santé ? En tout cas, les contaminations sont en hausse en France et, dans le Grand Est, les taux d'incidence sont partout en augmentation ces derniers jours. La situation à l'hôpital reste toutefois contenue et la campagne de vaccination est très active.

Cinq départements au-dessus du seuil d'alerte

Dans la région Grand Est, cinq départements ont dépassé le seuil d'alerte, fixé à 50 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants (chiffres Santé Publique France, période du 14 au 20 juillet) . Il s'agit du Haut et du Bas-Rhin, de la Moselle, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Dans 21 communes de ce dernier département, le port du masque est à nouveau obligatoire en extérieur, sur arrêté préfectoral. Le Bas-Rhin a même franchi le cap des 100.

Tous les autres départements sont sous la barre des 50 mais voient le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, augmenter. Le chiffre régional s'élève à 65,2, moitié moins élevé que le taux national (125,7).

Comme pour les précédentes vagues, les contaminations dans les métropoles tirent les statistiques départementales vers le haut : dans l'Eurométropole, le Grand Nancy et Metz Métropole. C'est moins sensible pour le Grand Reims dans la Marne.

Mais il y a aussi ces clusters, pas forcément concentrés dans des grandes agglomérations, mais qui correspondent à des phénomènes de contamination localisés, comme à Charmes, dans les Vosges, où plus de 40 cas positifs seraient liés à des soirées en discothèque.

La situation dans le Grand Est est cependant moins inquiétante que dans les départements très touristiques du littoral français où les niveaux de contamination sont les plus élevés, comme en témoigne cette carte.

Dans six départements de la région, la part du variant delta, principal catalyseur de cette nouvelle vague de contamination, dépasse les 80% parmi les tests positifs criblés (moyenne quotidienne entre le 13 et le 19 juillet 2021) : la Moselle, les deux départements alsaciens, la Meurthe-et-Moselle, mais aussi la Meuse et la Haute-Marne où le taux d'incidence est encore inférieur à 50 voire faible (25,4 pour la Haute-Marne).

La pression sur le système de soins reste faible

Selon le bulletin hebdomadaire de Santé Publique France, publié ce vendredi, mais relatif à la semaine du 12 au 18 juillet, "la pression sur le système de soins régional reste faible", mais elle est en hausse. Sur cette période, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid augmente fortement, de même que les nouvelles hospitalisations.

Le nombre de nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs est stable, et le nombre de décès "faible" au regard des grandes crises de la région a connues.

Sur cette carte interactive, on peut voir le taux d'occupation des lits de réanimation, calculés à partir des capacités d'accueil en lits dans ces services avant la crise sanitaire. Au 21 juillet, les taux sont inférieurs à 10% partout, sauf dans les Vosges et la Moselle (12,5%) et la Meurthe-et-Moselle (14,5%).

Un rythme élevé de vaccination

Au 20 juillet, la couverture vaccinale complète (deux doses ou une dose du vaccin Janssen) est proche des 50% dans le Grand Est. Les opérations de vaccination se multiplient au plus près du grand public : ce vendredi, c'était même sans rendez-vous au centre commercial Muze de Metz et des centaines de personnes en ont profité.

Pendant ce temps, le pass sanitaire se met en place sur les lieux accueillant le public, mais son extension conduit aussi à l'annulation d'événements, comme en Alsace. Des manifestations contre ce pass sanitaire sont prévues dans plusieurs villes, dont Nancy, Metz et Reims.