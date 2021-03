Coronavirus : vaccination ouverte ce week-end à 400 personnes supplémentaires à Uzès

A compter de ce week-end, suite aux décisions gouvernementales et aux orientations fixées par la Haute autorité de santé, la vaccination sur Uzès est ouverte à 400 personnes supplémentaires avec AstraZeneca dès samedi après-midi et dimanche toute la journée. Elle est destinée aux personnes de plus de 50 ans, sans limite d'âge présentant une pathologie qui expose à un très haut risque face à la COVID 19 (tension, diabète). Les horaires sont amplifiés sur décision gouvernementale samedi 6 mars après-midi et dimanche 7 mars toute la journée en plus des créneaux habituels.

Comment s'inscrire ?

Dès maintenant, en s'inscrivant en ligne sur "www.doctolib.fr, centre de vaccination d'Uzès" La mairie d'Uzès précise qu'il ne faut pas tenir compte du message d'alerte, mais cliquer directement sur "Prendre rendez-vous", en remplissant le formulaire et en précisant le motif de la consultation "1er injection vaccin COVID-19 (AstraZeneca). Aucune ordonnance n'est requise.

Les professionnels de santé libéraux (médecins, infirmières et pharmacien) et les agents municipaux/intercommunaux sont mobilisés pour cette nouvelle organisation (Préfecture du Gard, Agence régionale de santé, ARS) à la salle polyvalente d'Uzès située 1, place de l'évêché.

Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable :

- soit sur la plateforme doctolib.fr/centre-de-sante/uzes,

- soit au 0 800 009 110 (numéro national),

- soit sur www.sante.fr dans un autre centre.

Pour se présenter au rendez-vous, il est demandé la carte d’identité et la carte vitale.