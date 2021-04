Coronavirus : vaccination sans rendez-vous samedi à Evaux-les-bains en Creuse

L'agence régionale de santé organise une nouvelle opération de vaccination sans rendez-vous en Creuse. Il y en a une tous les samedis depuis le mois de mars. Elle se déroulera cette fois à Evaux-les-bains samedi 17 avril de 9h à 17h, au centre hospitalier.

Deux cent doses du vaccin Pfizer seront injectées. A condition qu'ils fassent partie de la population cible, les 200 premiers arrivants recevront un ticket avec l'horaire de la piqûre, pour éviter de faire la queue toute la journée.

Le taux d'incidence du coronavirus continue de grimper en Nouvelle-Aquitaine et cette fois la Creuse ne fait pas exception. Il s'établit à 137 cas pour 100 000 habitants. Il a été multiplié par deux et demi depuis le début du mois d'avril. Le variant anglais est majoritaire. Les variants sud-africains et brésiliens représentent 3% des contaminations en moyenne en Nouvelle Aquitaine contre 16% en Creuse.