Coronavirus : vaccination "VIP" pour les membres du conseil d'administration de l'Hôpital américain de Paris

Alors que de nombreux personnels soignants attendent toujours d'être vaccinés en France, franceinfo révèle ce mardi que les membres du conseil d'administration de l'Hôpital américain de Paris, situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ont été vaccinés durant le mois de janvier. Une quarantaine de "gouverneurs" et de généreux donateurs ont bénéficié d'un accès "VIP" à la vaccination.

Ce que confirme Bruno Durieux, gouverneur honoraire de l'établissement de santé et ancien ministre délégué de la Santé de 1990 à 1992. "Je viens de recevoir ma seconde dose début février. Tous les gouverneurs étaient invités à le faire", raconte à franceinfo Bruno Durieux, âgé de 76 ans.

Capitaines d'industrie, banquiers et diplomates

Le Board of governor's (équivalent anglo-saxon d'un conseil d'administration) compte une quarantaine de personnalités internationales (françaises, américaines et japonaises) dont des grands capitaines d'industrie, dirigeants d’entreprise, banquiers, diplomates, avocats, etc.

Certains gouverneurs, comme le millionnaire Arnaud Lagardère (59 ans) ou la femme de Bruno Bouygues, Helen Lee Bouygues (45 ans), figurent parmi les plus généreux donateurs de cet hôpital entièrement financé grâce aux levées de fonds. La plupart de ces gouverneurs sont âgés mais n’exercent aucune fonction dans le domaine de la santé. Ils ne se rendent à l’hôpital américain qu’en cas de réunions du Board.

Selon plusieurs sources concordantes au sein de l'établissement, en plus d’une partie des gouverneurs, d’éminents donateurs et membres âgés de leurs familles, ont également été invités à bénéficier des premières injections Pfizer, en contradiction apparente avec les règles édictées par la Haute Autorité de santé (HAS).

Contacté par franceinfo, l’Hôpital américain de Paris confirme avoir vacciné "toutes les personnes volontaires et éligibles intervenant dans l’hôpital (médecins, soignants, administratifs, gouverneurs, prestataires de ménage, de sécurité et de restauration, volontaires bénévoles) selon les critères du ministère de la Santé et conformément aux directives des autorités sanitaires". Au nom du secret médical, l'Hôpital américain ne précise ni les identités ni les âges de gouverneurs vaccinés dans ses murs.

Vives réactions au sein de l'établissement

Cette stratégie de vaccination a provoqué de vives réactions au sein de l’établissement alors qu’il y a une situation de pénurie de vaccins en France. Selon plusieurs hauts responsables hospitaliers publics et privés contactés par franceinfo, cette forme de clientélisme pour accéder plus vite à la vaccination n’est pas isolée. Rien d’illégal dans ces vaccinations "coupe-file", juste un système "moralement répréhensible", assure un haut responsable hospitalier qui souhaite garder l’anonymat.

Ces premières vaccinations coupe-file ont été pratiquées grâce aux dotations du vaccin Pfizer-BioNTech fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France et comme les autres hôpitaux et cliniques privés, l'Hôpital américain peut vacciner son personnel soignant et ses employés administratifs les plus exposés au virus.

"Je n'accepterais pas qu'il y ait des passe-droits"

Invité ce mardi matin de franceinfo, Olivier Véran, ministre de la Santé a réagi à la polémique. "Je n'accepterais pas qu'il y ait des passe-droits", a-t-il déclaré. "En sortant de votre radio, je vais contacter la direction de cet hôpital pour savoir si les faits sont confirmés ou non. S'ils étaient confirmés je le déplore", a dit le ministre de la Santé, qui a lui-même reçu la première dose du vaccin AstraZeneca en tant que neurologue de formation.

"Nous protégeons les plus fragiles par ordre de priorité quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire national et quelle que soit sa condition sociale. Je n'accepterais pas qu'il y ait des passe-droits et s'il y en avait ce serait regrettable. Et je le dirais aux intéressés".