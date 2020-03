Alors que des villes comme Cannes ou Nice travaillent encore sur la possibilité de mettre en place un couvre-feu, la commune de Vallauris est la première à l'instaurer ce vendredi soir. Dès 20h, plus aucune sortie ne sera autorisée.

Coronavirus et confinement : Vallauris, première commune azuréenne à instaurer un couvre-feu

La maire de Vallauris Golfe-Juan Michèle Salucki l'assure, de trop nombreux riverains n'ont pas respecté les règles de confinement entrées en vigueur mardi midi. "Sur les plages et sur les places de la ville, il y avait encore trop de monde jeudi soir. On l'a vu sur les caméras de vidéosurveillance. On constate de vrais dysfonctionnements dans l'appréhension de ce confinement. Il faut que les gens comprennent qu'ils se protègent eux-mêmes en restant chez eux," regrette Michèle Salucki.

La maire (UDI) a donc signé un arrêté pour instaurer un couvre-feu dès ce vendredi soir. La commune est la première dans les Alpes-Maritimes à mettre en place une telle mesure, alors que des villes comme Nice ou Cannes y réfléchissent encore ce vendredi soir.

Une brigade de nuit va patrouiller dans les rues de Vallauris

À partir de 20h, plus aucune sortie ne sera autorisée dans les rues de Vallauris Golfe-Juan. Seuls les personnels médicaux pourront encore circuler. Une brigade de nuit composée de policiers municipaux et nationaux va patrouiller pour faire respecter ce couvre-feu.

À partir du lundi 23 mars, les policiers municipaux pourront d'ailleurs prendre le relais des policiers nationaux pour dresser eux-mêmes des contraventions, ce qu'ils ne peuvent pas faire à ce jour.