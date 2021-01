Coronavirus : Vauvert candidate à un centre de vaccination

La campagne de vaccination pour lutter contre la pandémie de covid-19 a débuté en milieu de semaine dernière dans le Gard, entre le CHU de Nîmes et quatre Ehpad volontaires. Pour le sud du département, le maire de Vauvert Jean Denat annonce ce lundi avoir candidaté auprès du Préfet du Gard et de l’ARS pour demander l’ouverture d’un centre de vaccination dans sa commune. Il propose la mise à disposition des professionnels de santé d’une salle avec des places de parking à proximité.

La commune, dans un communiqué rappelle qu'elle est forte de son expérience de centre COVID au printemps dernier, et assure avoir travaillé avec la Maison de Santé Pluriprofessionnelle et les professionnels de santé locaux à ce sujet, afin d’anticiper les moyens mobilisables pour une vaccination massive et rapide.

Vauvert, "classée en Zone d’Intervention Prioritaire par l’Agence Régionale de Santé, a toute légitimité à postuler, ce classement témoignant d’une fragilité en matière de santé publique et la nécessité de solutions de proximité". A disposition de l’Etat, la commune espère être retenue dans le plan de déploiement du Préfet et de l’ARS.