Coronavirus : interdiction des buvettes et des sonos pendant trois semaines en Vendée

Avec un taux d'incidence qui ne cesse de croître et qui dépasse désormais les 100 cas pour 100.000 habitants, le préfet de Vendée, Benoît Brocart, a décidé de sévir pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus et ainsi d'éviter un couvre-feu au département dans les prochaines semaines. Il a décidé, ce jeudi après-midi, d'interdire "la mise en place de débits de boissons temporaires et de buvettes organisées dans le cadre de rassemblements publics et de manifestations sportives" et "la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique et susceptibles d’y générer un rassemblement", dès ce samedi minuit.

Une interdiction pour au moins trois semaines

Dans un long communiqué envoyé aux rédactions dans la foulée des annonces du Premier ministre Jean Castex, la préfecture a décidé le durcissement des mesures sanitaires en raison de la "situation épidémiologique fortement dégradée sur les sept derniers jours [qui] confirme l’urgence et la nécessité de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion."

Ces nouvelles règles seront en vigueur jusqu'au 12 novembre à minuit. De même et après l'avoir annoncé en milieu de semaine, Benoît Brocard a également décidé "la mise en place d’un cahier de rappel" dans les bars et restaurants afin de faciliter le "tracing" d'éventuels cas-contact par les autorités sanitaires.