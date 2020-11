Coronavirus : vent de fronde dans le Sud Vaucluse contre le port du masque pour les écoliers de 6 à 11 ans

Tout est parti de l’école du village de Puyvert des l'annonce du premier ministre fin octobre . Des parents d'élèves des communes de Lauris, Vaugine, Puget , Cucuron, Merindol et Lourmarin se sont depuis joint à eux . Pour les signataires les enfants sont bien moins sujets a être porteur du coronavirus ( " La société française de pédiatrie (SFP) parle du masque pour un enfant entre 6 et 10 ans comme d’une contrainte dont on peut les épargner et affirme que les enfants sont peu transmetteurs du virus" ) mais soulignent surtout de nombreuses difficultés comme des "maux de tête, vertiges, manque d’oxygène, fatigue, saignements de nez". Que les écoliers de cet âge vont forcément à un moment ou un autre mal le porter ou le déplacer Ils évoquent également la baisse de l’immunité des enfants avec ces masques portés tout au long de la journée d'école.

Une opposition au port du masque à l'école qui n'est pas propre au Sud Vaucluse

La pétition souligne de plus que "le masque est une zone chaude et humide propice à la multiplication de bactéries pathogènes, irritations, infections. " Un argument rejeté par la communauté médicale qui souligne la baisse significative depuis cette mesure sanitaire spécifique notamment des gastros et rhinites. Autre argument avancé par ce collectif le masque porté par un enfant nuit à ses besoins d’expression, favorisant l’exclusion. Certains parents s'insurgent contre le fait que les médecins refuseraient d'établir un certificat pour exempter les écoliers asthmatiques citant aussi le cas d'enfants munis quand même d'un tel certificat qui ont été refusés par l'établissement scolaire

Ce parent à même photographié la marque persistante que laisserait en fin de journée l'elastique du masque derrière ici l'oreille gauche de sa fille - Collectif des Parents D’Elèvesdu Sud Vaucluse

Ce collectif de parents d'élèves en plus de manifestations qui se sont déroulées déjà devant les écoles de Puyvert et Lauris et d'entrevues avec les maires de ces communes a aussi adressé un courrier très détaillé à l'association des maires , au président du conseil départemental , aux députés et sénateurs, au préfet et à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.

Ce collectif semble bien ne pas être une exception car dans de nombreux départements de tels mouvement ont vu le jour ces dernières semaines.