Coronavirus : vaccination des enfants, restrictions, les pistes du Conseil de défense sanitaire

À moins de trois semaines de Noël, la France va-t-elle prendre de nouvelles mesures face à la pandémie de coronavirus ? Le gouvernement n'exclut pas d'annoncer des restrictions, à la suite du Conseil de défense sanitaire qui doit avoir lieu ce lundi. Il s'agit de "voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires", a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex, pour ne pas se laisser submerger par la cinquième vague et face à l'arrivée du variant Omicron, dont on ignore encore la dangerosité. Les taux d'incidence chez les enfants est notamment source d'inquiétude et la question de la vaccination des 5-11 ans serait au programme du Conseil de défense.

La vaccination des enfants en question

Selon les autorités sanitaires, le taux d'incidence en France est désormais supérieur au pic de la quatrième vague (à 388 cas pour 100.000 habitants en France au 1er décembre contre 247 au plus fort de la 4e vague, mi-août) et ce taux est particulièrement élevé chez les enfants de 6 à 10 ans (à 664,8 cas pour 100.000 au 22 novembre).

Pour le moment, la Haute autorité de santé recommande la vaccination des enfants de 5-11 ans les plus fragiles, qui devrait être ouverte "à compter de la mi- à fin décembre", a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour tous les autres, cela viendra "probablement au début du mois de janvier, de façon progressive et facultative" avait-il annoncé.

Mais les choses pourraient évoluer. En tout cas, le sujet sera au programme du Conseil de défense sanitaire selon un document du ministère de la Santé consulté par l'AFP. Dans ce document présenté vendredi aux représentants des hôpitaux, cliniques et soignants libéraux, le ministère affirme que "le calendrier précis de la vaccination des 5-11 ans sera précisé à l'issue du Conseil du 6 décembre" et ajoute que "l'ouverture de la vaccination à tous les enfants" de cette classe d'âge est prévue "début janvier 2022". À ce jour, seul le vaccin anti-Covid de Pfizer a reçu l'approbation de l'agence européenne du médicament pour un "usage chez les enfants de 5 à 11 ans".

Une 5e vague "vertigineuse" et l'arrivée du variant Omicron

Autre indicateur pris en compte par les autorités, le ministère de la Santé a annoncé ce samedi que 16 cas de variant Omicron ont été détectés en France. La dangerosité du variant Omicron est encore méconnue. Il est aussi trop tôt pour savoir s'il résistera en partie aux vaccins actuels.

La 5e vague du coronavirus, largement dominée par le variant Delta du Covid-19 pour le moment, provoque en tout cas "une courbe vertigineuse" a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Cette cinquième vague se traduit en effet par une nette dégradation des indicateurs. Samedi, 51.624 cas ont été recensés en 24 heures, contre moins de 6.000 un mois auparavant.

Une hausse qui se répercute aussi sur l'hôpital, puisque quelque 11.340 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en France, dont 2.037 dans les services de soins critiques, contre environ 6.700 et 1.100 un mois auparavant. Un patient est admis en réanimation toutes les dix minutes, a souligné vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Partout en France, plusieurs hôpitaux ont réactivé leur "plan blanc", qui permet notamment la mobilisation de ressources supplémentaires afin de maintenir une prise en charge optimale des patients. "Cette décision importante a été prise, après débats en cellule de crise, au regard de l'évolution de la situation épidémique dans la Métropole lilloise", a par exemple expliqué le CHU de Lille auprès de l'AFP.

Des mesures ailleurs en Europe

Certains de nos voisins ont d'ores et déjà annoncé des mesures, parfois drastiques. L'Allemagne va ainsi imposer des restrictions aux non-vaccinés, en leur interdisant l'accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs. Le gouvernement d'Irlande a aussi annoncé vendredi la mise en place de nouvelles restrictions, dont la fermeture des discothèques et le retour de la distanciation sociale dans les pubs, restaurants et hôtels, avec service en salle uniquement et six personnes maximum par table. La Belgique a quant à elle annoncé vendredi que les écoles maternelles et primaires fermeraient leurs portes avec une semaine d'avance pour les congés de Noël.

En France, "on fera, comme toujours, avec pragmatisme, proportion, et avec la même philosophie, une évaluation de la situation et des réponses à apporter", a déclaré le chef de l'Etat Emmanuel Macron vendredi depuis Dubaï. Le gouvernement mise sur deux armes pour se défendre : "Il faut continuer de vacciner" et à "respecter les gestes barrières", a plaidé vendredi Emmanuel Macron. La barre des 10 millions de personnes ayant reçu leur dose de rappel de vaccin contre le coronavirus a été franchie samedi soir et le gouvernement assure que la population éligible - les plus de 18 ans - ne manquera pas de doses.