Coronavirus : vers un couvre-feu dès 18h dans le Haut-Rhin

Pas de reconfinement généralisé ou local, mais un couvre-feu avancé à 18h, dès le samedi 2 janvier dans les territoires les plus touchés par l'épidémie de Covid-19. L'annonce du ministre de la Santé Olivier Véran, s'appliquera-t-elle aux deux départements alsaciens ?

Le ministre a précisé que les territoires concernés étaient "des départements, des métropoles (...), dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale". Ce seuil est fixé selon plusieurs critères : plus de 250 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, plus de 100 cas pour 100.000 habitants chez les personnes âgées et plus de 30% de patients Covid dans les services de réanimation.

Aucun des deux départements alsaciens ne dépassent les 250 cas pour 100.000 habitants (186 dans le Haut-Rhin au 28 décembre, 161 dans le Bas-Rhin). En revanche dans le Haut-Rhin, le taux d'incidence chez les personnes de plus de 65 ans est très élevé : 232, bien au-dessus du seuil d'alerte maximal retenu. C'est ce critère qui devrait être retenu pour étendre le couvre-feu dans le département à compter du samedi 2 janvier. Dans le Bas-Rhin, ce taux s'élève à 153, il dépasse également le seuil fixé par le gouvernement mais dans une moindre mesure. Les autorités sanitaires seront donc attentives à cette évolution.

La situation épidémique dans l'ensemble de la région Grand Est fera l'objet d'une conférence de presse de la préfète de région, Josiane Chevalier mercredi 30 décembre.