Coronavirus : vers un dépistage à grande échelle à Strasbourg

C'est un sujet qui alimente beaucoup les conversations en Alsace et en France : la question des tests. A ce sujet, la ville de Strasbourg souhaite accélérer le processus. "Il faut qu'on soit en capacité de tester à grande échelle à partir du 11 mai afin de casser la chaîne de contamination et d'arrêter, éventuellement, une deuxième vague" explique le premier adjoint au maire, Alain Fontanel. Actuellement, dans le Bas-Rhin, on peut réaliser environ 4.000 tests par jour.

Si une personne tousse ou a de la fièvre, elle fera le test PCR, qui permet de confirmer si un malade est infecté à l'instant T, après un prélèvement réalisé en introduisant profondément un écouvillon (long coton-tige) dans le nez du patient. En cas de test positif, elle sera isolée à son domicile ou dans des hôtels de la ville.

Une dizaine d'hôtels disposés à accueillir des malades

La ville de Strasbourg travaille en concertation avec le secteur hôtelier. Pour le moment, une dizaine d'établissements serait partants pour héberger des personnes atteintes du Covid-19. "Les modalités techniques et financières" seront précisées "dans quelques jours" selon Alain Fontanel.

Par ailleurs, cela a été confirmé ce mercredi 22 avril, le Parlement européen à Strasbourg accueillera un centre de dépistage en mai. 2.500 personnes pourront été testées quotidiennement.