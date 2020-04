Coronavirus : vers une pénurie de médicaments en réanimation ?

Edouard Philippe a reconnu des "tensions très fortes" sur certains médicaments nécessaires aux services de réanimation et de soins intensifs. Cela s'explique par une demande "inouïe" dans le monde confronté à la pandémie de coronavirus.

Va-t-on vers une pénurie de médicaments indispensables pour la réanimation ? Pour la première fois, Edouard Philippe reconnaît des « tensions réelles », confirmant les craintes des hôpitaux.

Des tensions très fortes sur les sédatifs

La consommation des produits nécessaires à la réanimation explose reconnait le Premier ministre. Dans les hôpitaux, on manque d’antibiotiques et surtout de sédatifs : de la morphine, et du curare notamment, nécessaires pour les intubations.

Le Premier ministre donne le détail des médicaments en tension : le cistracurium et deux hypnotiques, le midazolam et le propofol, pour lesquels les stocks des hôpitaux ne sont que de "quelques jours" et ceux des industriels "ne donnent pas la visibilité que nous souhaitons".

Une hausse de la demande mondiale d'environ 2.000 %

"Partout dans le monde et au même moment, la consommation des produits nécessaires à la réanimation, que ce soit les médicaments ou les consommables liés à la réanimation, (comme) les embouts des respirateurs, explose dans des proportions jamais imaginées", a déclaré le Premier ministre sur TF1, chiffrant la hausse de cette demande mondiale à près de 2.000%.

_"_Il y a donc, c'est vrai, partout dans le monde, des tensions très fortes sur l'approvisionnement dans un certain nombre de molécules et de médicaments", a-t-il ajouté.

Le gouvernement se bat "heure après heure"

Alors comment pallier ce manque ? Edouard Philippe assure que le gouvernement se bat "heure après heure pour faire en sorte de répondre à l'augmentation inouïe et jamais constatée de cette consommation".

Edouard Philippe indique avoir "appelé personnellement un certain nombre d'industriels" pour faire un état des lieux. Enfin, le Premier ministre se veut rassurant : "Il y a là un sujet d'importance, mais nous avons des ressources, nous avons la volonté".