Coronavirus : vers une troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans en septembre, annonce Olivier Véran

La campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 devrait débuter à partir de début septembre en France et concerner "les personnes de 65 ans et plus", sous réserve de la décision de la Haute autorité de santé, a indiqué ce lundi sur BFMTV le ministre de la Santé, Olivier Véran. La Haute autorité de santé (HAS) doit rendre son avis cette semaine. "Je postule qu'elle nous dira de faire cette troisième injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les personnes traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe", a indiqué le ministre, précisant qu'"il y aurait de toutes façons un délai d'au moins six moins entre la deuxième et la troisième injection".

Sans attendre la confirmation de la HAS, le ministre a demandé à ses services "de mettre en place ce programme de troisième dose pour ceux qui en relève, ce ne sera pas une obligation mais une incitation forte" pour être prêt "début septembre".

Garantir une protection dans le temps contre le virus

Annoncée par Emmanuel Macron, cette troisième dose est nécessaire pour garantir une protection dans le temps contre le virus, a expliqué Olivier Véran : "Une fois que vous avez eu deux doses, vous êtes protégés mais la protection diminue au fil du temps donc il faut proposer une troisième injection aux plus fragiles."

Comme les deux premières doses, cette troisième injection sera prise en charge par la Sécurité sociale, a précisé le ministre.