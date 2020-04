Fabrice et Mireille Farnault, un couple de jeunes retraités de Férolles, dans le Loiret, sont partis en voyage au Costa Rica le 12 mars dernier. Un voyage au paradis qui s'est très vite transformé en cauchemar. Fabrice est malade, peut-être du coronavirus, et ils ne savent pas quand ils vont rentrer

"On veut rentrer" : Le cri de détresse d'un couple de loirétains confiné au Costa Rica à cause du coronavirus

Fabrice et Mireille Farnault, originaires de Férolles dans le Loiret sont coincés dans leur hôtel depuis plus d'une semaine

Ce que décrit Mireille Farnault, qu'on appelle en pleine nuit pour qu'elle raconte son histoire ("mais ne vous inquiétez pas, de toute façon on ne dort pas, on passe des nuits blanches, tellement tout ça est stressant"), fait plutôt froid dans le dos.

"On est confinés dans notre chambre depuis notre arrivée ici à San José (la capitale du Costa Rica), et on n'a pas intérêt à mettre un nez dehors, sinon on se fait ramasser" confie Mireille. "Ils nous mettent nos plateaux repas à la porte, on peut sortir les récupérer seulement quand ils ne sont plus dans le couloir, surtout il ne faut pas les croiser".

13 touristes français confinés dans le même hôtel

Ceux dont parle Mireille, ce sont les employés de l'hôtel Tryp à San José, où Mireille et ses compagnons de route, les 13 membres de deux groupes de touristes français partis découvrir le Costa Rica en mars dernier, sont hébergés et confinés depuis plus d'une semaine, après avoir quitté le dernier lieu de résidence, Tambor, sur la côte Pacifique.

Ces employés et la direction de l'hôtel sont persuadés que ces français ont contracté le coronavirus et les soumettent depuis près de 10 jours à un confinement strict : pas question de quitter la chambre d'hôtel. C'est vrai que cinq membres du groupe sont malades, mais aucun n'a été testé.

Il a de la fièvre, et pas d'appétit, hier il n'a mangé qu'une banane !

Fabrice Farnault en fait partie, de ces malades : "il a de la fièvre, il ne mange rien", s'inquiète Mireille, sa femme. "Heureusement je suis prévoyante, j'avais emporté quatre boîtes de Doliprane, parce qu'ici c'est 2 dollars le comprimé de 500 grammes !".

Un appel d'un médecin il y a quelques jours

Mireille dit avoir eu un contact avec l'ambassade de France au Costa Rica, il y a trois jours. Elle a expliqué que son mari était malade, un médecin a rappelé et laissé son numéro de téléphone. Mais depuis, "plus rien" dit Mireille : "C'est dur de n'avoir aucune information, on n'a aucun contact, on voudrait juste un coup de fil pour prendre des nouvelles, nous dire qu'on cherche des solutions. Nous vous savez, on veut seulement rentrer. On est français, on veut rentrer, c'est tout !"

En attendant Mireille et Fabrice Farnault se raccrochent à leurs amis du Loiret, de Férolles notamment, qui prennent des nouvelles régulièrement, aux coups de fil que les membres du groupe se passent entre eux, d'une chambre à l'autre, "on se remonte le moral comme on peut".

Rien du côté de l'agence de voyage d'Olivet

Et puis le couple tient grâce aux enfants, qui font tout pour les faire rentrer : "ma fille appelle l'agence de voyage tous les jours, à Olivet, mais là non plus elle n'a pas de réponse". Le groupe Leclerc Voyages, contacté, n'a pour l'instant pas répondu aux sollicitations de France Bleu Orléans.

Le 12 mars, la veille du départ de ce voyage organisé "à 3000 euros par tête de pipe" précise Mireille, le couple dit avoir appelé l'agence, pour demander si vraiment il allait être maintenu. On lui a répondu oui, "c'est vrai qu'il n'y avait rien sur le Costa Rica, aucune alerte". Pendant tout le circuit, ensuite, le groupe posait la question à son guide : "on va rentrer plus tôt ?"

C'était le paradis sur cette plage, c'est devenu un cauchemar

Le guide répondait qu'il n'avait pas de consignes, alors le voyage a continué, jusqu'à la côte Pacifique, "on était au paradis, avec les singes hurleurs et les perroquets, mais déjà comme on était français, tout le monde nous évitait" se souvient Mireille. "Et puis le paradis est devenu un cauchemar".

Mardi 31 mars, le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian estimait que 10 000 français se trouvaient encore à l'étranger, dans l'impossibilité de revenir. L'ambassade de France au Costa Rica annonçait elle, le 30 mars dernier, qu'elle fermait sa cellule de réponse téléphonique, "en raison d'une diminution considérable du nombre d'appels".