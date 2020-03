Coronavirus : 14 nouvelles victimes en Centre-Val de Loire

Le Covid-19 continue de faire de plus en plus de victimes en région Centre-Val de Loire. Selon le nouveau bilan transmis par l'Agence régionale de santé ce lundi soir, 14 personnes sont mortes ces 24 dernières heures. Le bilan total fait état de 53 morts dans notre région.

6 dans le Cher

17 en Eure-et-Loir

11 dans l’Indre

4 en Indre-et-Loire

4 en Loir-et-Cher

11 dans le Loiret

Ce lundi, c'est dans l'Eure-et-Loir qu'on déplore le plus de décès, avec 6 personnes qui ont perdu la vie. On compte aussi 3 nouvelles victimes dans le Loiret, 2 dans l'Indre, 2 dans le Cher et 1 en Loir-et-Cher.

On compte aussi 12 personnes de plus en réanimation, soit un total de 115.

Restez chez vous, c'est vital !

Le combat contre le Covid-19 n'en est qu'à ses débuts. Les 15 premiers jours du mois d'avril seront encore plus durs que les 15 précédents jours, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe. Le confinement est d'ailleurs en vigueur au moins jusqu'au 15 avril. Restez chez vous, c'est le mot d'ordre toujours d'actualité.