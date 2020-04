Coronavirus : 17 nouvelles victimes de l'épidémie en Centre-Val de Loire

L'épidémie de Covid-19 fait de plus en plus de victimes de jour en jour. Ce mercredi, selon l'ARS en région Centre-Val de Loire, 17 personnes sont mortes au cours des 24 dernières heures.

Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est encore aggravé en région Centre-Val de Loire. Selon le point d'information communiqué ce mercredi par l'Agence régionale de santé, 17 personnes sont mortes du Covid-19 ces 24 dernières heures. Au total, le bilan est de 77 morts dans le milieu hospitalier.

L'Indre et l'Eure-et-Loir sont les départements les plus touchés

Ce mercredi, hormis l'Eure-et-Loir, les départements de la région déplorent des victimes supplémentaires : 6 nouveaux morts en Indre-et-Loire, 4 victimes de plus dans l'Indre, 3 dans le Cher, 3 en Loir-et-Cher et 1 nouvelle victime dans le Loiret.

On compte également 154 personnes en réanimation. C'est 21 personnes de plus en une journée. Et au total, 1587 personnes ont été testées positives.

Ce mercredi, le bilan total en région Centre-Val de Loire est le suivant :

11 dans le Cher

17 en Eure-et-Loir

17 dans l'Indre

11 en Indre-et-Loire

7 en Loir-et-Cher

14 dans le Loiret

Le confinement reste de vigueur

Le confinement va durer au moins jusqu'au 15 avril en France. Il est donc capital de respecter les mesures en vigueur. Restez chez vous ! Cela permet de sauver des vies et d'enrayer la propagation du Covid-19 dans notre région. Ce mercredi, le Premier ministre a jugé "probable" que la fin de ce confinement ne se fasse pas "en une fois, partout et pour tout le monde". Devant une mission d'information à l'Assemblée nationale concernant la gestion gouvernementale de la crise, le Premier ministre a déclaré espérer pouvoir présenter un début de stratégie "dans les jours, les semaines qui viennent".