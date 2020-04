Coronavirus : 17 nouvelles victimes en Centre-Val de Loire

Après plusieurs jours consécutifs de baisse, le nombre de victimes du Covid-19 sur une journée augmente à nouveau en région Centre-Val de Loire. On déplore malheureusement 17 nouveaux morts ce lundi en milieu hospitalier, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. Depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a tué 132 personnes en Centre-Val de Loire.

L'Eure-et-Loir reste le département le plus durement touché

Comme depuis le début de l'épidémie, c'est le département d'Eure-et-Loir qui est le plus durement touché, avec quatre victimes de plus sur les 24 dernières heures. On déplore également quatre morts en une journée dans l'Indre-et-Loire. Trois personnes sont mortes respectivement dans l'Indre et dans le Cher ce lundi. Deux personnes ont perdu la vie dans le Loiret. Le Loir-et-Cher déplore une victime.

Ce lundi 6 avril, à 20 heures, le bilan total des victimes en milieu hospitalier en Région Centre-Val de Loire :

29 en Eure-et-Loir

25 dans le Loiret

22 dans le Cher

22 en Indre-et-Loire

21 dans l’Indre

13 en Loir-et-Cher

On compte également 204 personnes en réanimation. Un chiffre qui augmente à nouveau, c'est huit de plus par rapport au bilan communiqué dimanche soir à 20 heures.

Restez chez vous, c'est vital !

Le respect du confinement est donc vital. C'est une nécessité pour sauver votre vie, la vie de vos proches et la vie des plus fragiles. Les autorités sanitaires mettent en garde face à au risque de relâchement de certains qui seraient tentés de ressortir dehors et de ne plus respecter l'interdiction de sortir. Il faut à tout prix rester chez soi.