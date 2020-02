Coronavirus : on vide les bénitiers mais pas de poignée de main ni d'embrassade au diocèse de Laval

Si vous allez à la messe ce dimanche matin en Mayenne, il va falloir penser aussi au Coronavirus ! Et à éviter certains gestes habituels... Dans un communiqué, le diocèse de Laval, sous l'égide de l'évêque Mgr Thierry Scherrer, a donné aux prêtres des consignes bien particulières à suivre et à transmettre durant les offices.

La première d'entre elles ? "Éviter de se serrer la main et de s'embrasser", comme c'est déjà le cas dans pas mal d'entreprises du département. Et par conséquent "s'abstenir du geste de paix avant la communion", est-il indiqué.

Dans les mains, pas dans la bouche

Mais ce n'est pas tout : il faudra "utiliser de l'eau savonneuse pour le lavement des mains" avant et après "la consécration du pain et du vin", et communier uniquement "sous le geste de l'intinction", à savoir tremper l'hostie dans le vin et non le boire au calice. L'hostie qui ne devra être donnée que dans les mains et pas dans la bouche.

Enfin, il est demandé que les bénitiers présents dans l'église soient vidés.