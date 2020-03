Coronavirus : vigilance accrue et mesures spécifiques dans les hôpitaux corses

212 cas avérés et 4 morts. C'est le bilan de l'épidémie de Coronavirus ce mercredi 4 mars 2020 à 8 heures. Toutes les régions de France métropolitaine sont désormais touchées, en dehors de la région Centre et de la Corse.

Une population de plus en plus inquiète

Depuis le début de la crise, les appels arrivant au SAMU d'Ajaccio ont augmenté de 40 à 50%. Le centre a donc été obligé de s'adapter, en se divisant en deux parties. L'une est consacrée aux appels "classiques", l'autre uniquement à qui concernent le COVID-19.

"Quand êtes-vous revenu d'Italie ?" "Où étiez-vous en Italie ?", voilà quelques unes des quatre questions précises qui peuvent être posées par le régulateur du SAMU. En fonction des réponses, le malade peut-être orienté vers un infectiologue, qui lui, décidera de l'hospitalisation. À ce moment-là, le service des urgences prendra alors le relais, un service "en alerte jour et nuit en cas d'arrivée d'un cas suspect" précise Karine Galleyn, cadre de santé aux urgences. "Dans la zone dédiée au Coronavirus, il y a 2 infirmiers et une aide soignante qui sont mobilisés jour et nuit".

À l'hôpital d'Ajaccio, huit chambres ont été aménagées dans cette zone. L'une d'entre elles est à pression négative, ce qui signifie que le virus ne peut pas en sortir même si la porte reste ouverte.

Pour ce qui est des analyses, si ces dernières sont toujours réalisées à Marseille, elles peuvent désormais y être acheminées tous les jours (même le dimanche), avec un délai maximum de 24 heures entre l'arrivée d'un cas potentiel et le résultat du test.

Des parcours de prise en charge déjà prêts

Même si aucun cas n'a été détecté pour l'heure en Corse, les autorités continuent de se préparer. Arrivée via le SAMU, femme enceinte ou patient se présentant de lui-même aux urgences, trois scénarios sont imaginés, avec une attention particulière portée au troisième cas, puisqu'il est demandé aux personnes suspectes de ne pas se présenter d'elles-mêmes en raison des risques de contagion. Karine Galleyn explique "Nous avons prévu un questionnaire au niveau du bureau des entrées. Si les réponses sont positives, nous les isolons dans la salle d'attente en leur mettant un masque et une infirmière d’accueil et d'orientation est prévenue. Cette infirmière se protège avec un masque canard et soumet un deuxième questionnaire plus précis au patient, et en fonction des résultats le conduit par l'extérieur dans la chambre à pression négative".

Karine Galleyn, cadre de santé aux urgences de l'hôpital de la Miséricorde Copier

Si vous n'avez pas de symptômes particuliers mais que vous souhaitez simplement avoir des informations sur le virus, un numéro vert est mis en place : 0 800 130 000.