Covid-19 : vingt-et-un patients en réanimation à l'hôpital de Montargis, un chiffre encore jamais atteint

Vingt-et-un patients Covid sont actuellement en réanimation dans le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise ce lundi. Ce chiffre n'avait encore jamais été atteint. Jusqu'à présent, l'hôpital avait accueilli jusqu'à 17 personnes au maximum dans ses services de réanimation lors de la première vague.

"Nous sommes sous tension mais la situation reste sous contrôle"

Les services de réanimation sont actuellement au maximum de leurs capacités. "On ne peut pas augmenter le nombre de lits aujourd'hui. Nous sommes sous tension, mais on gère au niveau de la situation" assure Jérôme Perret, le directeur adjoint du centre hospitalier. Pour le moment, aucun transfert de malades n'est prévu vers d'autres hôpitaux sachant la situation hospitalière est également très tendue, à Orléans notamment.

"On gère en interne"

Au niveau de l'organisation l’hôpital de Montargis "gère en interne" et procède à des transferts de patients au sein de ses services de médecine ou de Soins de suite et de réadaptation (SSR). Des infirmiers et des infirmiers d'autres services sont appelés en renfort en réanimation. La direction appelle la population à rester vigilante et à respecter les gestes barrières "pour éviter que la situation se dégrade encore plus". En temps normal, hors Covid, la capacité des services de réanimation de l'hopital d'Amilly est de douze lits.