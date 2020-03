Coronavirus : visite d’un centre Covid-19 installé dans l’agglomération d’Annecy

Le centre Covid-19 d’Epagny-Metz-Tessy près d’Annecy en Haute-Savoie a ouvert ses portes ce jeudi. Cette structure médicale d’accueil des cas suspects de coronavirus est gérée par les médecins généralistes du secteur.

Le centre Covid-19 d’Epagny-Metz-Tessy a été installé dans la salle Sous-Letraz. A l’entrée d’un long couloir, une salle d’attente a été créée et au fond. Masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, les patients sont pris en charge dès leur arrivée par l’équipe d’accueil. Au fond du couloir, quatre box (*) de consultations ont été montés. "Nous les avons positionnés ici car c’est une zone aérée avec un plafond assez haut", indique Thomas Demarchelier, l’un des médecins généralistes à l’origine du projet. "Ils sont facilement nettoyables et tous équipés d’une table d’examen et d’un bureau."

A l'intérieur du centre Covid-19 d'Epagny-Metz-Tessy. © Radio France - Richard Vivion

Sur rendez-vous

Ce centre Covid-19 a ouvert ses portes ce jeudi mais pour les patients, interdiction de venir à l’improviste. "C’est uniquement le médecin traitant de la personne ou le 15 qui peux nous contacter pour fixer le rendez-vous", précise le docteur Demarchelier. L’ensemble des généralistes du secteur sont appelés à venir se relayer dans ce centre Covid-19. "En examinant les cas suspects ici cela permet de préserver nos cabinets et de pouvoir assurer les autres consultations."

Pour le moment, les tests de dépistages ne sont pas réalisés dans ces centres spéciaux. "Nous sommes en lien avec les Urgences et les infectiologues du centre hospitalier Annecy-Genevois", explique Thomas Demarchelier. Tous les cas graves passant par le centre Covid-19 sont directement renvoyés vers l’hôpital.

(*) Trois autres box pourront être ouverts en cas de besoin.