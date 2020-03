Coronavirus : visites interdites dans les hôpitaux béarnais et bigourdans, sauf pour les accouchements

Alors que la deuxième semaine de confinement s'achève en France, les règles sont de plus en plus strictes dans les établissements de santé. Les visites sont désormais interdites dans les EHPAD, mais également dans les hôpitaux qui le jugent nécessaire. C'est le cas de tous les hôpitaux béarnais et bigourdans : Pau, Oloron, Orthez, Tarbes et Lourdes. Ces mesures sont valables jusqu'à nouvel ordre.

Exception pour les personnes en fin de vie

Bien entendu, si le proche que vous souhaitez visiter est en fin de vie, une autorisation exceptionnelle devrait vous être accordée.

Et pour les accouchements ?

Lors de l'accouchement, le conjoint peut être présent en salle de naissance s'il ne présente pas de symptômes. C'est en tout cas ce qu'a décidé l'hôpital de Pau. En revanche, impossible de suivre la mère dans la chambre après l'accouchement.