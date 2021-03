Coronavirus : voici à quoi devrait ressembler le "certificat sanitaire" des citoyens de l'UE dès la mi-juin

Thierry Breton, commissaire en charge des vaccins dans l'Union européenne, a révélé dimanche à quoi pourrait ressembler le futur "certificat sanitaire", un passeport papier ou numérique qui rassemblerait des détails liés à la santé de chaque citoyen de l'UE. Invité sur RTL, Le Figaro et LCI, il a révélé que ce document validé par les 26 États membres de l'UE, sera disponible d'ici "deux à trois mois", "à la mi-juin". Ce document sera disponible dans la langue de chaque pays en ligne sur les sites respectifs des ministères de la santé.

En version papier ou numérique

"Nous avons penser qu'il était très important qu'à partir du moment où nous pourrons être sûr que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin, et cela va arriver dans les deux à trois mois qui viennent, il sera bon que l'on puisse avoir un mécanisme, un certificat qui démontre votre état" a expliqué Thierry Breton. "Dessus, il y a un QR code, l'état qui est le vôtre, si vous êtes immunisé ou non. On verra si vous avez eu le vaccin ou non. Il y aura une version sur smartphone et une version papier."

Nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport

Le commissaire européen a également détaillé les autres informations qui figureront sur ce passeport sanitaire européen : "On y trouvera votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de votre passeport certifié avec le QR code. On y trouvera si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps ou pas. Et puis pour ceux qui n'auront eu ni le vaccin, ni la maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, on trouvera l'état de votre test PCR" a expliqué Thierry Breton.

Pas d'obligation pour le passeport vaccinal

Si les éléments présentés ce dimanche laissent penser que les concertations entre États membres ont bien avancé sur ce passeport vaccinal, en revanche, Thierry Breton a précisé que le document ne serait pas obligatoire pour les citoyens de l'UE, même s'ils les à enjoint à accélérer la vaccination contre la Covid-19. "Ils ont 420 millions de doses à administrer en trois mois et demi", a-t-il conclu. Le document pourra être demandé pour voyager, prendre un avion, participer à une "manifestation importante", entrer dans un lieu public. En l'absence de certificat, un test Covid négatif pourra être demandé. Thierry Breton a conclu en rappelant que ce dispositif sera mis en place pour "retrouver la capacité de vivre ensemble sans être un risque".