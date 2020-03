Coronavirus : voici l'organisation des hôpitaux de Limoges et de Corrèze pour un pic de l'épidémie

Comment les hôpitaux de Limoges, Brive et Tulle se préparent-ils pour affronter le pic de l'épidémie de coronavirus ? On vous détaille ce qui est en train d'être mis en place dans les différents sites de Haute-Vienne et de Corrèze.

Avec la propagation du Covid-19 et des cas toujours plus nombreux, les hôpitaux sont bien sûr en première ligne. Si l'épidémie de coronavirus se généralise, il faudra faire face à un afflux de patients. C'est à ce scénario que se préparent les hôpitaux de Limoges, Brive et Tulle. France Bleu Limousin a mené l'enquête pour en connaître les détails. Voilà ce qui est en train d'être mis en place.

1. les moyens des SAMU renforcés

Les SAMU, qui sont les premiers appelés par les éventuels malades, se voient doter de nouveaux moyens car le 15 est submergé d'appels, aussi bien en Haute-Vienne qu'en Corrèze. A Limoges, des internes en médecine vont venir renforcer les équipes de régulation. Ces futurs médecins sont formés depuis ces derniers jours et seront donc opérationnels à compter de lundi. Une deuxième salle de régulation sera même ouverte pour les accueillir. En Corrèze, dès cette fin de semaine, ce n'est plus un, mais ce sont deux médecins régulateurs qui sont affectés en permanence pour gérer les appels. L'un est d'ailleurs exclusivement dédié à la prise en charge des coups de fils relatifs au coronavirus, il y en a désormais entre 50 et 60 par jour.

2. des opérations déprogrammées pour libérer des lits et augmenter les capacités d'accueil

Dans les trois établissements hospitaliers, les équipes sont à pied d'oeuvre pour se réorganiser. Le but est de pouvoir prendre en charge plus de patients, et en particulier les cas les plus sévères. C'est la raison pour laquelle des lits sont en train d'être libérés. Le CHU de Limoges disposait jusqu'alors d'une quarantaine de lits au sein du service infectiologie, mais le directeur de l'Agence Régionale de Santé a annoncé ce vendredi la décision de déprogrammer des hospitalisations non urgentes, aussi bien dans les établissements publics que privés. C'est aussi le cas à Brive et Tulle où les opérations non vitales seront décalées, comme le prévoit le plan blanc des hôpitaux. Le but, à l'hôpital de la cité gaillarde, est de pouvoir disposer jusqu'à cinquante lits entre les services infectiologie, réanimation et des urgences pour accueillir des malades. A Tulle, les choses étaient encore en cours de calibrage ce vendredi.

3. des équipes renforcées

Repousser des opérations programmées permet non seulement de libérer des lits... mais aussi de libérer les personnels soignants normalement affectés à ces interventions. Là encore, cela relève du plan blanc de l'hôpital, avec possible rappel de personnels en repos ou en congés si la situation le nécessite.

4. inversion dans la conception de la prise en charge

En fonction, bien sûr, des capacités d'accueil de malades dans les hôpitaux, seuls les patients dont les cas sont les plus graves pourraient être amenés à être pris en charge en milieu hospitalier si le seuil de saturation est proche. Pour les autres, qui développeraient une formule bénigne du Covid-19, un confinement de quatorze jours sera décrété avec une surveillance téléphonique, assurée par le SAMU ou les médecins traitants. Car, comme en Italie, il y aurait sinon trop de monde à tester. Le dépistage et l'hospitalisation se produiront si une aggravation de l'état de santé est constatée, car les capacités hospitalières sont réservées à celles et ceux qui sont en danger.

5. analyse des prélèvements seulement possible à Limoges

A ce jour, si les hôpitaux de Brive et Tulle sont à même de réaliser les prélèvements sur les potentiels malades du coronavirus, seul l'hôpital de Limoges est en capacité de les analyser pour savoir si la présence du virus est avérée. Les laboratoires des hôpitaux de Brive et Tulle ne sont pas encore dotés du kit amplificateur pour le faire, c'est la raison pour laquelle les prélèvements sont quotidiennement acheminés à Limoges par la route dans la matinée et obtention du résultat dans l'après-midi. A ce jour, une seule série d'analyse est menée quotidiennement au CHU de Limoges, mais cela pourrait monter en puissance en cas de phase plus active du coronavirus.

6. une crèche pour les enfants des personnels à l'hôpital de Limoges, des capacités d'accueils dans les écoles et collèges

Pour faciliter leur tâche, les personnels du CHU de Limoges disposent d'une crèche pour leurs enfants. Une dérogation vient d'être accordée pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, et un numéro de téléphone sera mis en place pour celles et ceux qui ont des difficultés à faire garder leurs enfants. Aussi bien en Haute-Vienne qu'en Corrèze, un service minimum d'accueil sera assuré pour que les aides-soignants, les infirmiers ou les médecins puissent exercer leur travail sans se soucier de la garde de leurs enfants. En Corrèze, ils seront accueillis sur justificatif dans les collèges, en petits groupes et sans récréation collective.