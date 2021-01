CARTE - Coronavirus : voici les 15 départements dans lesquels le couvre-feu est avancé à 18h dès ce 2 janvier

Pour limiter la propagation du Covid-19, reconfiner l'ensemble du territoire ou certaines régions est pour le moment exclu mais l'exécutif a décidé d'avancer le couvre-feu à 18h dans 15 départements à partir de ce samedi 2 janvier, annonce le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, invité de TF1 ce vendredi. Sont concernés des départements dans lesquels les autorités de santé recensent plus de 250 personnes contaminées pour 100.000 habitants.

Les départements concernés

Dans le Grand Est

Ardennes

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

En Bourgogne Franche Comté

Doubs

Jura

Nièvre

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Territoire de Belfort

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

"Le virus continue à circuler en France (...) avec une disparité entre les territoires", a expliqué Gabriel Attal, en précisant que la liste des départements concernés serait révisée dans une semaine. Et "si la situation était amenée à se dégrader davantage dans certains territoires, on prendra les décisions qui s'imposent", a-t-il ajouté, en réponse notamment à une question sur la possibilité de reconfinements.

Le porte-parole a souligné que le couvre-feu avancé s'appliquerait de manière uniforme sur l'ensemble du territoire des départements concernés, sans distinction entre les villes et les zones rurales. Les personnes souhaitant sortir de chez elles en raison d'un motif valable devront utiliser, a-t-il expliqué, "la même attestation que celle que connaissent les Français actuellement pour le couvre-feu à vingt heures".

Ce couvre-feu avancé à 18 heures "durera le temps nécessaire pour vérifier qu'il y a une stabilisation voire une amélioration de la situation sanitaire" avait précisé le ministre de la Santé le 29 décembre sur France 2. Une mesure jugée insuffisante par certains élus locaux. "On recule pour mieux sauter, il y aura un confinement en janvier", estime notamment le maire de Reims, Arnaud Robinet. Inquiétude partagée par le maire PS de Nancy, Mathieu Klein, partisan d'un nouveau confinement.

A propos de la vaccination des soignants de plus de 50 ans qui a été avancée à la semaine prochaine, Gabriel Attal assure que "ce sont les régions les plus concernées qui seront approvisionnées en premier, c'est-à-dire dans les régions de l'Est".

Le porte-parole du gouvernement a également annoncé que la réouverture des établissements culturels ne sera "pas possible" le 7 janvier.