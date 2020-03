Coronavirus - "On voit des consommateurs avec dix paquets de pâtes, ce n'est pas raisonnable"

Des rayons qui se vident en quelques heures, des caddies plein à ras bord, des files d'attentes devant chaque caisse... Depuis l'annonce des mesures de fermetures de commerces et de confinement, les consommateurs se ruent dans les magasins pour faire des réserves. Philippe Couasnon, le PDG des Intermarché de Tourlaville, Valognes, Quettehou et Montebourg dans la Manche lance un appel au calme sur France Bleu Cotentin.

Tout est prévu avec le gouvernement et les autres enseignes pour approvisionner à peu près normalement les magasins. Par contre, il ne faut pas surconsommer . On voit des consommateurs qui arrivent en caisse avec dix paquets de pâtes. Ce n’est pas raisonnable aujourd’hui. Il faut consommer normalement.

Pour assurer l'approvisionnement, l'enseigne a prévu des transports renforcés pour livrer les magasins et les entrepôts travailleront sept jours sur sept.

Pour l'instant, il n'y a pas de filtrage mis en place à l'entrée des magasins. Cependant, Philippe Couasnon prévoit des aménagements.

"Il est prévu des plannings avec des affluences heure par heure pour chaque magasin. On a également prévu des horaires particuliers pour les personnes plus âgées. Pour nous, le jeudi entre 8h30 et 9h on ne recevra que les personnes plus âgées."