Coronavirus : vos témoignages, vos bons plans, vos besoins, FB Gard Lozère en édition spéciale

Votre radio "France Bleu 100% solidaire " : garde des enfants, aides à domicile et pour les plus démunis, solidarité entre voisins, vos témoignages et bonnes idées, racontez nous. Dès maintenant, nous vous attendons en direct sur l'antenne