Coronavirus : 13 nouvelles victimes en région Centre-Val de Loire

On compte 13 nouvelles victimes du Covid-19 au cours des 24 dernières heures en Centre-Val de Loire , selon le bilan transmis par l'Agence régionale de santé ce vendredi. Depuis le début de l'épidémie, 98 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus, dans le milieu hospitalier.

Ce vendredi, 4 victimes sont à déplorer dans le Loiret, 3 nouveaux décès en Indre-et-Loire, 3 victimes de plus en Loir-et-Cher et 3 en Eure-et-Loir.

Le bilan total en Centre-Val de Loire est donc le suivant :

21 morts en Eure-et-Loir

20 morts dans le Loiret

17 morts dans l'Indre

16 morts en Indre-et-Loire

14 morts dans le Cher

10 morts en Loir-et-Cher

On compte aussi 183 personnes en réanimation, c'est 9 de plus en 24 heures.

47 décès de résidents d'EHPAD en Centre-Val de Loire

Par ailleurs, l'Agence régionale de santé a publié pour la première fois ce vendredi les chiffres de la mortalité dans les EHPAD en Centre-Val de Loire. 47 résidents sont morts depuis le début de l'épidémie : 33 directement dans l'établissement où ils se trouvaient (5 dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 9 dans l’Indre, 2 en Indre-et-Loire, 6 en Loir-et-Cher, 5 dans le Loiret) et les 14 autres à l'hôpital où ils étaient pris en charge. Mais il ne s'agit là que de chiffres partiels : l'ensemble des établissements n'a pas encore réalisé la totalité des remontées des cas et des décès. On compte également 160 cas confirmés de contamination.

Au total, dans le milieu hospitalier et dans les établissements médico-sociaux, 131 personnes sont mortes du Covid-19 dans notre région.