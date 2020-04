Coronavirus : 23 décès depuis 24 heures en région Centre-Val-de-Loire, 19 personnes en moins en réanimation

23 personnes sont mortes du Covid-19 en région Centre-Val-de-Loire ces dernières 24 heures, annonce ce mardi soir l'agence régionale de santé dans son bilan quotidien, ce qui porte à 877 le nombre de décès de la maladie dans notre région depuis le début de l'épidémie.

En revanche, meilleure nouvelle : selon l'agence régionale de santé, 19 personnes en moins sont hospitalisées dans les services de réanimations des établissements régionaux depuis 24 heures. On compte désormais 157 personnes en réanimation en région Centre-Val-de-Loire.

Le détail par département en milieu hospitalier

Sur les 23 personnes décédées, douze proviennent d'établissements médicaux-sociaux, tels les EHPAD. Onze personnes sont mortes en milieu hospitalier. Dans l'Eure-et-Loir, quatre personnes sont décédées, un homme de 85 ans et deux femmes de 91 et 95 ans, morts au CH de Chartes, et une femme de 93 ans, décédée au CH de Dreux.

Dans l'Indre, on compte également quatre morts de plus depuis ce lundi. Un homme de 88 ans est décédé au CH d'Issoudun tandis qu'une femme de 88 ans et deux hommes de 83 et 85 ans sont morts au CH de Chateauroux. Dans le Cher, une femme de 91 ans est décédée au CH de Bourges.

Dans le Loiret, un homme de 81 ans est décédé au CH de Montargis. Dans le Loir-et-Cher, une femme de 90 ans est morte au CH de Vendôme. Il n'y a pas eu de mort supplémentaire en Indre-et-Loire ces dernières 24 heures.