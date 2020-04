Pendant l'épidémie de Covid 19, l'Insee publie le nombre de décès par région et par département, pour en mesurer l'impact. Sans surprise la région Grand Est, l'Ile de France connaissent une surmortalité. Pour notre région la tendance est moins marquée, mais ces données peuvent évoluer rapidement

Coronavirus : y a-t-il eu plus de décès en mars en Centre Val de Loire ?

Premier élément à prendre en considération : les données publiées par l'Insee concernant les six départements de la région Centre Val de Loire ne sont à ce jour de manière complète que jusqu'au 30 mars 2020. Face à une épidémie dont la caractéristique est d'évoluer rapidement, il faut en tenir compte.

91 décès de plus en mars 2020 qu'en mars 2019

Deuxième élément : l'organisme chargé de la statistique publique, quand il publie le nombre de décès sur un territoire, ne précise pas les causes du décès. En revanche, il enregistre les décès à l'endroit où ils se sont produits, et non au lieu de résidence, c'est un point qui peut avoir son importance, pour comptabiliser les décès à l'hôpital, par exemple, une donnée importante en période d'épidémie.

Evolution du nombre de décès par région entre mars 2019 et mars 2020 - Insee

Tout ceci étant posé, on note que la région Centre Val de Loire a enregistré 91 décès supplémentaires en mars 2020, par rapport à la même période en 2019 (2343 contre 2252). Mais 110 de moins qu'en 2018 (2343 contre 2452), année marquée par une grippe virulente.

Une surmortalité, déjà, dans le Grand Est et en Ile de France

Durant ce même mois de mars, l'Ile de France, la région Grand Est, les Hauts de France, connaissaient une surmortalité déjà sensible (+39% en Ile de France et Grand Est), et certains départements enregistraient un nombre de décès très largement supérieur à ceux de 2019 (+62% en Seine Saint Denis).

La région Centre Val de Loire ne connaît donc pas, au 30 mars 2020, une hausse spectaculaire de sa mortalité, selon l'Insee. Mais elle est plus concernée, malgré tout, que l'Occitanie ou la Nouvelle Aquitaine, où le nombre de décès sur cette période est même en recul.

Pas de hausse de la mortalité dans les Ehpad

Dans le détail, l'Eure-et-Loir connaît une hausse de 12% de sa mortalité, par rapport à 2019, le Loir-et-Cher une hausse de 8,7%, et le Loiret une augmentation de 4,3% du nombre de décès (+2% dans l'Indre, -0,8% en Indre-et-Loire, aucune différence dans le Cher).

Evolution des décès à l'hopital par région - Insee

L'Insee note une baisse du nombre de ces décès dans les Ehpad (établissements pour personnes âgées) en Centre Val de Loire, ainsi que dans les Pays de Loire, alors que la mortalité générale augmente, et alors que les deux régions les plus touchées, Grand Est et Ile de France, connaissent déjà une surmortalité dans ces établissements.

Rappelons que ces chiffres s'arrêtent au 30 mars. ce jour-là le nombre de décès directement liés au coronavirus était de 53 en Centre Val de Loire. Au 12 avril c'est presque 300 de plus.