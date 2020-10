Coronavirus : Zidane, Diagana et 90 acteurs du monde du sport réclament la réouverture des salles de sport

Salles de sport, gymnases, piscines... Dans les zones dites "d’alerte maximale" au coronavirus, les équipements sportifs sont fermés ou leur accès est limité aux mineurs. "Un coup de massue" alertait en début de semaine le Comité national olympique et sportif français, appuyé ce dimanche par 90 acteurs du monde sportif, qui signent une tribune publiée parLe Journal du Dimanche (article réservé aux abonnés).

Le texte appelant les pouvoirs publics à rouvrir les équipements sportifs est porté par des champions français, comme Zinedine Zidane, Stéphane Diagana, champion du monde d'athlétisme, Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique et présidente du comité paralympique français, Alizé Cornet, joueuse de tennis ou encore Stéphane Traineau, champion du monde de judo. Parmi les signataires figurent également des médecins du sport et des dirigeants de salles.

Il y a une pandémie qui fait beaucoup plus de morts et depuis longtemps, la sédentarité - Stéphane Diagana, ancien champion du monde français du 400m haies

Sans nier la gravité de la pandémie, le texte "dénonce des décisions infondées, sur le plan sanitaire, social et économique" et un "message erroné, anxiogène et aux conséquences désastreuses". Pour les signataires, avec les protocoles sanitaires en vigueur, "le risque de pratiquer une activité physique et sportive dans un établissement dédié n'est pas démontré scientifiquement".

Au contraire, les sportifs et médecins signataires soulignent les bienfaits d'une activité physique ou sportive contre les maladies. Pour l'ancien champion du monde français du 400m haies, Stéphane Diagana, "il y a une pandémie qui fait beaucoup plus de morts et depuis longtemps, la sédentarité".

Les restrictions dans l'accès aux salles de sport ont aussi des conséquences économiques et sociales. Le secteur représente un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros annuel et emploie environ 35.000 salariés.

Plusieurs recours en justice ont été déposés dans différentes villes de France pour s'opposer à ces fermetures, et des assouplissements obtenus, comme dans l'Hérault ou à Toulouse. A Bordeaux, ce samedi, près de 200 gérants et adhérents des salles de sport se sont rassemblés pour protester contre le maintien des fermetures dans leur ville.