Coronavirus : zone d'alerte renforcée et état d'urgence sanitaire pour le Vaucluse

Le taux d’incidence publié par l'Agence Régionale de santé a augmenté nettement à 157 cas pour 100 000 habitants pour cette semaine contre 96 la précédente . C’est le 2ème taux le plus élevé de PACA après les Bouches- du- Rhône . 6 personnes sont décédées au cours de la semaine écoulée à l’hôpital, ce qui porte à 72 le nombre de personnes décédées de la covid-19 en milieu hospitalier, ajouté à deux décès en Ehpad pour un total de 9 personnes On dénombre ainsi 81 personnes décédées de la Covid19 dans le département depuis le début de l’épidémie, dont près de la moitié depuis la rentrée. L' état d’urgence sanitaire sans couvre-feu est appliqué dans le département et implique la fermeture des bar a 22 h et des restaurants a 23 heures qui s'ajoutent aux mesures générales.

Le port du masque obligatoire dans le centre des grandes villes mais aussi dans certaines conditions extérieures

Le port du masque reste obligatoire de 6h00 à 2h00 du matin pour toute personne âgée de 11 ans et plus dans les centres-villes des communes de plus de 9500 habitants mais aussi :

- sur les marchés alimentaires et non alimentaires, les brocantes et les vide-greniers, les foires et les fêtes foraines

- dans un rayon de 30 mètres à proximité des crèches, des établissements d’enseignement primaire , secondaire et supérieur

- dans un rayon de 30 mètres aux abords des commerces, dans les espaces extérieurs des centres commerciaux et dans les espaces d'attente des transports en commun terrestres ou aériens.

Rassemblements et lieux collectifs soumis à restriction

Les rassemblements familiaux et festifs, ainsi que les événements festifs associatifs de plus de 30 personnes sont interdits depuis le 28 septembre.

Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique tandis que la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites de 20h00 à 6h00. Et les buvettes, au bord des stades ou en gymnase, sont désormais interdites.

Dans les clubs sportifs plus de sans vestiaires collectifs ni douches mais le public pourra toujours prendre place en tribune, dès lors que la règle d’une chaise vide entre chaque groupe de personnes venues ensemble (pas plus de 6) est respectée.

Rappel de l'ensemble des mesures sur le site de la préfecture de Vaucluse : http://www\.vaucluse\.gouv\.fr/covid\-19\-renforcement\-des\-mesures\-sanitaires\-et\-a13430\.html