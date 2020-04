Coronavius : la ville d'Is-sur-Tille lance un appel aux couturières volontaires pour la création de masques

La ville d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) lance un appel aux couturières volontaires pour la création de masques barrières. La confection de ces masques en tissu permettra d’approvisionner les Issois, les plus exposés. L’objectif étant d'obtenir un maximum de masques à la date de sortie du confinement.

Avis aux doué(e)s de la couture. La ville d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) recherche des volontaires pour confectionner des masques barrières. Ces masques sont destinés aux habitants de la ville les plus exposés. Les personnes intéressées par cette démarche solidaire sont invitées à contacter la mairie d'Is-sur-Tille par téléphone au 03 80 95 02 08 ou par mail à mairie@is-sur-tille.fr et à laisser leurs coordonnées (nom, prénom, adresse postale, mail et numéro de téléphone).