Coronavirus: Les marins-pompiers de Marseille équipés du masque de plongée Décathlon

Ce masque de plongée (pour des randonnées avec palmes, à la surface de l'eau), qui englobe le visage, est un vrai plus en matière de protection et de visibilité.

Les médecins des marins-pompiers continuent de porter sur la bouche et le nez un masque de type FFP2 lors de leurs interventions.

Avec ce type de dispositif (le masque de plongée Décahtlon), on a une vision relativement panoramique et pas de buée qui apparait. Dr Sébastien, médecin en chef du Bataillon

Pourquoi les Marins-Pompiers de Marseille sont satisfaits du masque de plongée Décathlon

Et ce masque de plongée leur permet de bénéficier d'une protection et d'une visibilité supplémentaires. _"_Les lunettes que nous utilisons classiquement dans les lots offrent une visibilité souvent restreinte pour la réalisation de certains gestes très techniques comme l'intubation des malades les plus graves et ont souvent tendance à s'embuer nous détaille le docteur Sébastien, médecin en chef du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. Avec ce type de dispositif (le masque de plongée Décahtlon), on a une vision relativement panoramique et pas de buée qui apparait."

Réduire au maximum l'exposition aux gouttelettes et aux projections de virus

Les Marins-Pompiers marseillais sont en charge de 3 des 7 ambulances de réanimation qui circulent dans la cité phocéenne. Les 4 restantes étant gérées par le Samu. Et c’est dans ces ambulances que ces masques sont utiles, notamment quand un médecin doit intuber un patient atteint du virus. "Puisque ce sont des gestes très techniques et où le médecin est à proximité immédiate des voies aériennes supérieures du patient précise le docteur Sébastien, également conseiller technique santé NRBC (les risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques) du Bataillon et donc le plus exposé à des gouttelettes et à des projections du virus."

L’entreprise Décathlon a offert une centaine de masques au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille qui compte une trentaine de médecins et qui réfléchit à équiper également ses infirmiers.