Coronavirus au Pays Basque : bientôt un poste médical avancé à Mauléon

Faire la sélection entre les malades touchés par le Covid-19 et ceux qui ne le sont pas. Tel est l'objectif d'un poste médical avancé qui va être mise en place dans les prochains jours sur la commune de Mauléon-Licharre. Le site va traiter les cas de toute la Soule et va ressembler à ceux d'Anglet et Saint-Jean-de-Luz.

Le dispositif permet de soulager les cabinets des médecins libéraux et de rediriger vers les hôpitaux les malades les plus graves. L’opération est mise en place par la communauté professionnelle territoriale de santé de Soule. Son président, le Dr Christian De-Gaye explique : "Cela va permettre une sélection entre les cas infectieux et les autres."

Le Dr Christian De-Gaye : "Le dispositif permet d’éviter les sur-contaminations" Copier

Premier cas mortel au Pays Basque

La communauté professionnelle territoriale compte 80 professionnels plus les personnels des établissements de santé comme l’hôpital de Mauléon. Rappelons qu'un habitant de Tardets, âgé de 66 ans est décédé jeudi des suites du virus à l’hôpital de Pau. Il s’agissait du premier décès en Pays Basque en raison de coronavirus. Un second cas positif a également été diagnostiqué à Tardets. Pour la maire élue, mais pas encore installée, Maïte Pitrau, il "faut être solidaire des personnels de santé".

Maïte Pitrau : " On se sentait préservé dans nos compagnes mais l’actualité nous rattrape". Copier

Tardets : premier cas mortel du virus © Radio France - Bixente Vrignon

Le marché de Mauléon annulé

Le marché de Mauléon n'aura pas lieu ce samedi 21 mars. Décision du maire de la commune afin de participer à la lutte contre le coronavirus. Le marché de la Basse-Ville a lieu en principe tous les samedis de 8H à 13H place des Allées avec 70 exposants mais "les conditions ne sont pas satisfaisantes pour qu'il se déroule ce week-end" explique le maire Michel Etchebest qui espère pouvoir l'organiser à nouveau dans une semaine.