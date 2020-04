Coronvavirus : des hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais lancent des appels aux dons de surblouses

Le CHU de Lille (Nord) et les hôpitaux du Groupement hospitalier de l'Artois (Pas-de-Calais) lancent des appels aux dons de surblouses pour équiper les personnels soignants en contact avec des patients atteints du Covid-19.

Après les appels aux dons de masques pour les soignants, les hospitaliers lancent des appels aux dons de surblouses pour équiper leurs personnels en contact avec des patients atteints du Covid-19.

"Ces surblouses font partie de l'équipement individuelle en plus de la charlotte, des gants, des lunettes de protection et des masques" explique le docteur Patrick Goldstein, le directeur du SAMU du Nord. Ces surblouses sont en papier ou en tissu, à usage unique et le CHU de Lille en "utilise 6 000 chaque jour" explique Patrick Goldstein.

Le CHU de Lille va lancer une production de surblouses

Ces surblouses sont utilisées dans d'autres secteurs d'activités comme la restauration collective mais aussi dans le nettoyage ou certaines usines. "Nous avons de la place pour les stocker" insiste Patrick Goldstein qui enjoint les entreprises ou les collectivités qui en possèdent à en faire don.

Le CHU compte lancer une production de ces surblouses comme elle l'a fait pour la production de masques en tissus. Mais en attendant leur livraison, il leur faut du matériel.

Le contact est le suivant : covid.soutenir@chru-lille.fr

Un appel identique dans le Pas-de-Calais

Le groupement hospitalier de l'Artois qui rassemble les hôpitaux de Lens, Béthune, Hénin-Beaumont et La Bassée a lancé le même appel à la solidarité ajoutant également leur besoin de tablier et combinaisons en plastique ou en papier. Ils invitent donc les entreprises, commerçants, restaurateurs, artisans, collèges, lycées, magasins de bricolage, jardineries, coiffeurs à prendre contact avec eux pour leur donner ou leur vendre ces matériels.