Corrèze : face aux chiffres du Covid, les + de 65 ans invités à faire la dose de rappel dès que possible

Entourée de plusieurs représentants des professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, mais aussi de la directrice de l'Agence Régionale de Santé et de la CPAM, la préfète de la Corrèze, Salima Saa, a tenu ce jeudi à réaffirmer l'importance de la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Un rappel alors que la situation sanitaire se dégrade dans le département ces dernières semaines.

Selon les chiffres de l'Agence Régionale de Santé de la Corrèze, le taux d'incidence a plus que doublé en deux semaines. Il était ce jeudi de 76 pour 100.000 habitants, soit le troisième taux le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine derrière les Pyrénées-Atlantiques et la Creuse. Le taux de positivité frôle désormais les 4 %, quand la moyenne régionale est de 2,5%. Actuellement, 20 personnes sont hospitalisées dans les hôpitaux corréziens, dont 5 sont en réanimation. Parmi ces 20 patients, 14 ne sont pas vaccinés.

Ce n'est pas encore un scénario catastrophe, mais "on commence à avoir quelques tensions", explique Sylvie Boué, la directrice de l'ARS en Corrèze. Le plan blanc est activité dans les établissements de santé. Le département peut monter jusqu'à 28 lits en réanimation.

20% des + de 65 ans ont eu la 3e dose de rappel

Pour ne pas surcharger les hôpitaux, les autorités incitent donc tous ceux, aujourd'hui concernés, à faire le rappel du vaccin contre le Covid. "Nous avons ététrès bons élèves sur la 1ere et la 2e dose. Nous avons eu un taux de vaccination élevé assez tôt" rappelle la préfète de la Corrèze. Le département compte près de 90% de personnes entièrement vaccinées, mais seulement 20% des + de 65 ans ont fait aujourd'hui cette troisième piqûre. "Le vaccin est efficace pour lutter contre le Covid et la 3e dose est essentielle. Après six mois de vaccination, on constate un taux de protection extrêmement faible et qui diminue rapidement", rajoute Salima Saa.

Le chiffre de cette 3e dose monte, mais doucement et pour ne pas provoquer un goulot d'étranglement dans quelques semaines, à l'approche des vacances de Noël, les autorités de santé insistent sur le fait qu'il est temps de prendre rendez-vous. D'autant plus que le taux d'incidence le plus élevé en Corrèze concerne actuellement les 70-79 ans avec 138 cas pour 100.000 habitants. "Les 65 ans, les plus fragiles prenez contact avec un professionnel de santé et pour ceux qui atteindraient les 6 mois, n'hésitez pas non plus à prendre contact pour vous faire conseiller et anticiper cette dose de rappel", résume la directrice de l'ARS.

Il ne faut pas s'imaginer que le virus à disparu

Ce rappel, on le dit encore, peut-être fait en même temps que le vaccin contre la grippe auprès son médecin, d'un infirmier ou encore en pharmacie, en laboratoire, auprès d'une sage-femme, d'un kiné ou d'un dentiste. Il est même possible de venir avec son vaccin anti-grippe dans l'un des 10 centres de vaccination encore en fonctionnement en Corrèze.

La vaccination ne doit pas faire oublier les gestes barrière et notamment de se laver les mains. "Il y a eu un relâchement des mesures barrière. L'histoire d'un virus c'est de diffuser dans la population. Il ne faut pas s'imaginer que le virus à disparu, même s'il y a moins de malades il est toujours là. Et le fait de baisser la garde, et d'avoir une couverture vaccinale qui n'est pas encore suffisante fait que l'on a une réactivation de la pandémie", précise le docteur Jean-Marie Chaumeil, président du Conseil de l'ordre des médecins en Corrèze.

Les centres de vaccination n'ont pas vocation à perdurer

Aujourd'hui, 10 centres de vaccination sont encore en fonctionnement en Corrèze contre 14 il y a encore quelques mois. "Les centres de vaccination n'ont pas vocation à perdurer au delà de 2022", précise Sylvie Boué, directrice de l'ARS. Des centres ferment quand les professionnels de santé en ville peuvent prendre le relais. Depuis quelques semaines, il n'y a plus de quotas de commandes et "le vaccin se conserve dans de meilleures conditions" précise le docteur Jean-Marie Chaumeil, président du Conseil de l'ordre des médecins en Corrèze.