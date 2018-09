La canicule est responsable d'une importante augmentation des décès cet été en Corrèze, selon Santé Publique France. Elle aurait coûté la vie à 25 personnes de plus par rapport à une année normale.

Brive-la-Gaillarde, France

La canicule est responsable d'une importante augmentation des décès cet été en Corrèze. C'est ce qui apparaît dans le rapport de Santé Publique France après la vague de fortes chaleurs constatées dans le pays entre le 24 juillet et le 8 août. Elle a fait 1.500 morts de plus en France, dont 38 pour la région Nouvelle Aquitaine.

La Corrèze arrive en tête des départements les plus touchés. Sur les 38 morts supplémentaires en Nouvelle Aquitaine, 25 sont à déplorer en Corrèze par rapport à une année normale indique Santé Publique France à France Bleu Limousin. Cela représente une augmentation d'un peu plus de 35% de la mortalité (35,7%) dans le département.

La mortalité en hausse de 35,7%

Cela est donc directement la conséquence des fortes chaleurs puisque les seuils d'alerte liés aux températures ont été dépassés six jours de suite, du mercredi 1er au lundi 6 août. La Corrèze est d'ailleurs le département de Nouvelle Aquitaine où ces seuils ont été dépassés le plus longtemps, comme le précision le bilan régional de Santé Publique France.

Plus d'admissions aux urgences en raison de la chaleur

Le constat se vérifie aussi au service des urgences des trois hôpitaux de Brive, Tulle et Ussel. Toujours selon les chiffres compilés par Santé Publique France transmis à France Bleu Limousin, 29 personnes ont été admises sur cette période pour des pathologies liées à la chaleur comme des coups de chaud ou des déshydratations. En revanche, aucune surmortalité n'a été constaté en Haute-Vienne et en Creuse où les seuils d'alerte à la chaleur n'ont été dépassés à aucun moment, même au plus fort de la canicule.